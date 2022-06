Bruno Fernandes: «Não acredito que o Man. United esteja disposto a perder um valor como Ronaldo»

Ainda em Portugal e com regresso ao trabalho agendado para a próxima segunda-feira, Bruno Fernandes não deixou de comentar o tema que tem agitado o mercado no Manchester United: a saída ou não de Cristiano Ronaldo."Do que falei com ele - estamos de férias os dois ainda, ninguém incomoda os amigos nas férias -, espero dia 4 encontrá-lo para treinar lá [no Manchester United], não estou à espera mais do que isso. Que eu saiba não existe mais nada do que isso, mas cada um toma conta do seu futuro. Não acredito que o clube esteja disposto a perder um valor como Cristiano", afirmou esta quinta-feira aos jornalistas à margem de um evento no qual se tornou embaixador da Federação Teqball Portugal, tendo recebido uma Mesa Teq Smart personalizada.Questionado sobre o desejo dos sportinguistas verem Ronaldo de regresso a Alvalade, Bruno Fernandes não hesita: "Seria um grande momento para os sportinguistas, quase toda a gente espera isso; eu gostaria que isso acontecesse. Ele tem a ambição de continuar a jogar por muitos anos, veremos o que vai decidir - espero eu - quando acabar o contrato com o United, mas a ambição e o sonho dos sportinguistas seria ver Ronaldo a jogar com a camisola do Sporting".Bruno Fernandes não escondeu ainda a ambição nesta nova etapa do Manchester United, agora sob a batuta de Ten Hag. "Estou a preparar-me para o que aí vem; segunda-feira já vou começar. O objetivo num clube como este passa por fazer melhor do que nos anos anteriores. Tivemos uma mudança no clube e há que esperar que façamos melhor. O objetivo tem de ser ganhar todas as competições nas quais estamos incluídos. Não temos ganhado nos últimos anos, mas vamos tentar todas as competições. É algo que começa do zero agora, há um novo projeto, há que dar tempo para isto florescer", concluiu.