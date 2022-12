Bruno Fernandes não se sente líder e atira: «Os meus pais ensinaram-me a ajudar o próximo»

Bruno Fernandes garantiu, numa entrevista ao portal 'The Athletic', que não faz por ser um líder no Manchester United."Tento ser eu próprio. As pessoas veem-me a falar com os colegas, mas eu sou assim. É uma coisa natural. Os meus pais ensinaram-me a ajudar o próximo e é isso que tento fazer."Desafiado a nomear um jogador com quem gostaria de voltar a jogar, o luso escolheu Raphinha, do Barcelona: "Não jogámos muito no Sporting mas senti que daria tudo por mim."