Bruno Fernandes: «O Liverpool está a lutar pelo título, nós não estamos a lutar por nada»

Bruno Fernandes pediu desculpa aos adeptos do Manchester United que se deslocaram esta terça-feira até Anfield para ver a sua equipa ser goleada (0-4) em casa do Liverpool. Em declarações à 'Sky Sports' no final da partida, o médio internacional português sublinhou a diferença de nível entre as duas formações, assumindo que uma está pronta para lutar pelo título de campeão nacional, enquanto que outra ainda não chegou a esse patamar.

"Os nossos adeptos não merecem ver-nos jogar desta forma. Eles merecem mais da nossa parte. Merecem mais pela forma como continuam lá [nas bancadas] e aplaudem. Temos de elevar o nosso nível. É isso que temos de fazer", começou por dizer.

E prosseguiu: "Eu penso que todos nós corremos dentro de campo. Há um esforço por parte de todos. Eu não penso que exista alguém que não dê 100%. Temos de fazê-lo por nós mesmos, pelo clube, pelos nossos adeptos e por todos. Temos coisas a discutir, mas isso ficará connosco no balneário. Agora temos de pensar já no próximo jogo."

Bruno Fernandes realçou ainda aquilo que permite distinguir o atual desnível entre Liverpool e Manchester United. "O Liverpool está a lutar pelo título, nós não estamos a lutar por nada neste momento. Não é preciso eu estar aqui a falar sobre a diferença de nível [entre Liverpool e Manchester United]. Temos de olhar para nós mesmos, analisar de uma ponta à outra e compreender o que está errado. Vamos competir até ao final. Ninguém pode baixar os braços e pensar que já acabou. Temos objetivos por alcançar."