Bruno Fernandes: «O mais importante para mim é conquistar troféus, não marcar golos»

Bruno Fernandes voltou, esta quinta-feira, a ser o sinal mais do Manchester United. O médio português apontou dois dos quatro golos na goleada (4-0) imposta pelos red devils na deslocação ao terreno da Real Sociedad, em jogo da primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.





Em declarações no final da partida, o médio-centro português mostrou-se satisfeito pelos dois golos marcados, mas assumiu que o seu principal objetivo é "conquistar troféus" com a camisola dos red devils."Temos de estarmos preparados para aquilo que eles podem fazer na segunda mão. Esperei pelo momento certo para rematar, por vezes quando temos muita pressa em rematar podemos desperdiçar uma oportunidade de golo. Sabemos que não estivemos bem em alguns jogos e noutros em que estivemos bem conseguimos sempre trazer o resultado. Isso é o mais importante. A meta é marcar o maior número de golos que puder e assistir os meus companheiros de equipa. O mais importante para mim é conquistar troféus, não marcar golos", atirou o camisola '18' do Manchester United.