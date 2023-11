Bruno Fernandes: «O que temos feito não é suficiente»

O capitão Bruno Fernandes foi o porta-voz da desilusão no final do Galatasaray-Machester United (3-3) . "Estivemos na frente e devíamos ter controlado a vantagem. Sofremos golos de forma muito má e desperdiçámos chances para fechar o jogo. Agora, não há nada que possamos fazer", disse o português, agastado pela má campanha do United."O que temos feito não é suficiente. Temos de ser mais inteligentes e gerir melhor estes jogos. Cada um tem de assumir a responsabilidade dos próprios erros. Não dependemos só de nós, mas é o que é", rematou a propósito do jogo em que o Manchester United chegou a estar a ganhar por 3-1.