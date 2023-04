Bruno Fernandes: «Os comentadores têm de dizer alguma coisa para não perderem o trabalho»

Em Inglaterra os comentadores não poupam nem as principais estrelas do campeonato e Bruno Fernandes já sentiu muitas vezes na pele a dureza das críticas. No jogo em que o Manchester United perdeu com o Liverpool por 7-0, Roy Keane e Gary Neville disseram na 'Sky' que a atuação do português foi "uma desgraça", criticando, até, o facto de o médio abanar muitas vezes o braços, mostrando aparentes sinais de impaciência."Sei que às vezes me excedo. Somos todos competitivos e queremos ganhar. Pode acontecer num jogo e é difícil controlar as emoções", disse Bruno Fernandes, em declarações à 'Sky Sports'. "Mas nunca quis faltar ao respeito a ninguém. O modo como jogo e sinto o jogo, a paixão que tenho... É assim que sinto as coisas e dou o melhor pela minha equipa e pelo meu clube.""Sou assim desde os 7 anos, não gosto de perder. Sou muito competitivo, quero dar sempre o máximo e exijo que os outros também o façam. Se digo algo a alguém no campo é porque acredito que pode fazer melhor. Às vezes até estou a incentivá-los, mas na televisão não veem isso. Veem-me a abanar os braços, mas isso não significa que eu esteja a criticar alguém. Às vezes é a forma de me expressar em campo. Com 75 mil pessoas na bancadas em Old Trafford, é difícil ouvir as pessoas, por isso é preciso fazer gestos com as mãos", explicou.Gary Neville foi um dos comentadores que mais criticou a postura do português: "Até posso compreender, mas não consigo controlar. Todos sabemos que os comentadores têm de dizer alguma coisa para manterem o trabalho. Às vezes, quanto mais mal disserem, melhor ficam. Temos de viver com isso."Depois, Bruno Fernandes voltou à pesada derrota com o Liverpool. "A maior parte das coisas que disseram depois desse jogo foram completas mentiras. Porque abanei os braços eles partiram do princípio que eu tinha dito algo que não disse. Os comentadores querem dizer algo para chamar a atenção."