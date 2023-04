Bruno Fernandes recorda Raphinha no Sporting: «Lesionou-se e o médico disse que a culpa era minha»

Tendo estado presente em 47 dos 49 jogos do Manchester United esta temporada, podendo ainda disputar mais 12, Bruno Fernandes não sente efeitos do cansaço. O médio dos red devils contou em declarações à 'Sky Sports' por que motivo é uma espécie de 'todo o terreno' no futebol."Quando estava no Sporting já era assim. Fui um dos primeiros jogadores em Portugal a fazer 56 jogos numa época. No final dos treinos ficava a fazer remates, o médico batia à janela, dizendo para entrar", explicou Bruno Fernandes."O Raphinha estava connosco na altura - agora está no Barcelona -, ele ficou uma vez comigo a fazer remates e lesionou-se ao fim de dois jogos. O médico disse-me: 'A culpa é tua, desafiaste-os para ficarem contigo e agora está lesionado'", recordou, com humor.E acrescentou: "Eu consigo, sou fisicamente capaz. Não sei se tenho segredos - os meus pais saberão... -, mas fizeram-me de uma forma que consigo estar disponível para todos os jogos. E espero estar o resto da época."