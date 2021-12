Bruno Fernandes rendido a Ronaldo: «Incrível. Quer continuar a ser o melhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Fernandes mostrou-se rendido a Cristiano Ronaldo, que bisou na vitória ( 3-2 ) do Manchester United sobre o Arsenal e chegou aos 801 golos na carreira (clubes e seleção principais)."Incrível! Todos sabemos que está a melhorar de jogo para jogo, ano para ano. Quer continuar a ser o melhor e é o que fez. Sabe como auto motivar-se", disse à Amazon o médio, que também faturou nesta partida. "Todas as vitórias são importantes. Foi difícil para para nós e hoje conseguimos um grande triunfo. Podemos estar contentes por ter derrotado o Arsenal. O próximo jogo está já ao virar da esquina e temos de estar prontos", acrescentou o internacional português.Sobre o novo treinador do United, Ralf Rangnick, Bruno Fernandes adiantou: "Acho que chega amanhã. É um novo começo. Todos os jogos são um novo começo".