Bruno Fernandes revela o momento que 'virou' a época do Manchester United

Quando a época começou, o Manchester United arrancou com esperanças renovadas, mas duas derrotas a abrir (diante de Brighton e Brentford), colocaram logo tudo em dúvida nos primeiros tempos do consolado de Erik ten Hag. Em seguida veio o jogo com o Liverpool, onde na ótica de Bruno Fernandes se viu o grande ponto de viragem da fortuna dos red devils na presente temporada. Nesse jogo, refira-se, os red devils venceram por 2-1."Acho que ponto de inversão da temporada foi o jogo com o Liverpool. A atmosfera era incrível. E acho que o primeiro desarme do Licha fez os adeptos imediatamente levantarem-se e conseguias logo perceber que todos sabiam que aquele era o momento. Aquele tinha de ser o nosso ponto de viragem, o jogo que tínhamos de ganhar e onde iríamos mudar as coisas. E creio que depois desse jogo fizemos uma boa série de resultados até ao City, onde tivemos um resultado menos bom. Mas depois foi incrível até ao Arsenal", disse o português, à Sky Sports.O Manchester United vai atualmente em nove jogos seguidos sem perder, defrontando este domingo o Newcastle na final da Taça da Liga. Caso triunfe, voltará a celebrar um título pela primeira vez desde 2016/17, quando com José Mourinho conquistou a Community Shield, a mesma Taça da Liga e ainda a Liga Europa.