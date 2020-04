Bruno Fernandes sente falta de Old Trafford

Bruno Fernandes sente saudades da competição. "Sou uma pessoa que gosta de estar em casa. Todavia, sinto falta dos colegas, da atmosfera em redor do estádio, dos jogos, da pressão. É difícil não estar em Old Trafford a jogar perante os fãs", refere o médio em entrevista ao site do Manchester United.

A quarentena tem corrido bem. "Quando se tem a família por perto, é mais fácil. Tenho passado o tempo com a minha mulher e a minha filha. Espero que tudo regresse à normalidade em breve", anota o luso, contando que o Manchester United elaborou um programa de treino para os jogadores: "Tentamos fazer tudo em casa!"

Diferente está o aspeto de Bruno Fernandes. A barba não tem parado de crescer! "Está encontrado o novo Verón! Mas o cabelo fica na mesma. Se não estou a pensar rapá-lo? Não! Sou maluco, mas não tanto!", atira o português, de 25 anos.

A reação à transferência para o Manchester United continua a ser tema de conversa. "Vim para aqui o mais rápido que pude! Desde miúdo que sonhava jogar neste clube. Foi o clube de Ronaldo, Nani, Rooney, Van Nistelrooy, Scholes, Giggs, Keane, Cantona. Sempre soube que era um dos maiores clubes do Mundo, ainda assim fiquei surpreendido quando aqui cheguei", diz Bruno Fernandes, reiterando que Diogo Dalot foi o jogador mais importante no processo de adaptação: "Ajudou-me imenso. Ele e a mãe dele, que me fazia o jantar."

Bruno Fernandes revela que o facto de saber que Ole Gunnar Solskjaer o queria foi importante na altura de se decidir pelo Manchester United. "Qual é o segredo para fazer jogos tão bons? Acho que não tenho um segredo. Treino, trabalho no ginásio. Gosto de aperfeiçoar a finalização no final dos treinos. Remates, livres, penáltis. Há que repetir, repetir..."