Bruno Fernandes: «Ten Hag? A disciplina que trouxe mudou a mentalidade do clube, não só dos jogadores»

Bruno Fernandes acredita que a chegada de Erik ten Hag ao comando técnico do Manchester United ajudou o clube a entrar nos eixos e a seguir o rumo pretendido e desejado por todos. "Desde que o míster foi contratado que o clube mostrou-nos que estas são as regras que queremos seguir: esta é a direção, é assim que será nos próximos anos, espero, e ele tem sido muito bom para nós. A disciplina que o treinador trouxe para o clube, para todos, mudou a mentalidade de todo o clube, não só dos jogadores", atirou o médio internacional português, em declarações aos canais oficias dos red devils.





Depois do episódio com Cristiano Ronaldo, recentemente houve mais um momento de tensão no interior do balneário do Manchester United, com o inglês Marcus Rashford no centro das atenções. O avançado estava previsto ser lançado de início no duelo contra o Wolverhampton (), mas acabou por ver o seu nome sair da ficha de jogo após ter chegado atrasado a uma reunião da equipa. Depois de se aperceberem do motivo que tinha levado Ten Hag a retirar Rashford da equipa inicial, os jogadores aproveitaram o momento para refletir.

"É bom que todos entendam que não se pode ultrapassar os limites, que têm de seguir as regras da equipa e do treinador. Obviamente que para nós, naquele momento, o Marcus já estava em boa forma. Quando todos repararam que o míster estava a mudar o onze porque ele tinha chegado atrasado, ao mesmo tempo toda a gente pensou: 'Tenho de chegar a horas, esta é a responsabilidade que temos'. Temos que fazer o que o míster quer e aquilo que não era o que ele queria. Essa é a regra: ser pontual nos treinos, nas reuniões seja lá o que for, temos que chegar sempre a horas. Isso é bom porque para os que não jogam ficam: 'Tudo bem, se os que estão agora a jogar não darem o melhor que podem dar vão sair da equipa'", concluiu o luso.