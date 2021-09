Bruno Fernandes: «Todos sabem aquilo que o Cristiano Ronaldo trouxe ao clube»

Autor do terceiro golo do Manchester United diante do Newcastle, Bruno Fernandes este sábado não saiu de campo como a figura da partida, muito por culpa de Cristiano Ronaldo, que no seu regresso a Old Trafford bisou e 'roubou' todas as manchetes. Na reação ao jogo, o médio português deixou elogios ao compatriota, mas lembrou que o mais importante é sempre o coletivo.





"Todos sabem aquilo que o Cristiano Ronaldo trouxe ao clube e estamos muito felizes por tê-lo connosco. O mais importante, como ele dirá, é o resultado da equipa. Bons jogadores podem sempre jogar juntos", frisou o português, em declarações à Sky Sports.Sobre o jogo em si, Bruno Fernandes só vê algo que 'estraga' o desfecho desta tarde. "Teria sido perfeito se não tivéssemos sofrido. Estamos mesmo felizes e a performance no geral foi muito boa. O Newcastle esteve bastante bem organizado, defendeu bem, mas movemos a bola rapidamente e esperámos pelo momento certo para os atacar".