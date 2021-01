Bruno Fernandes: «Treinar os livres? Às vezes o míster tem de mandar-me embora para parar»

Bruno Fernandes voltou este domingo a ser decisivo pelo Manchester United. O internacional português saltou do banco na 2.ª parte e garantiu o triunfo dos red devils (3-2) diante do Liverpool para a Taça de Inglaterra, com um grande golo de livre direto. No final da partida, o médio destacou a grande exibição da equipa orientada por Solskjaer.





"Jogámos bem, criámos muitas oportunidades e pressionámos mais do que o jogo na liga [0-0]", começou por referir, aos microfones da BBC Sports. Bruno Fernandes, que admitiu estar fascinado pelo grande momento individual que atravessa e também pela grande época que o Manchester United está a realizar. "Estou muito entusiasmado, poder jogar por este clube na Premier League é um sonho tornado realidade. Todos sabem disso e sei que os adeptos estão felizes e terão uma boa semana", adiantou.Pouco depois, em declarações ao canal de televisão do Manchester United, Bruno Fernandes falou sobre o golo marcado, admitiu que passa muito tempo a praticar livres no final dos treinos e até nomeou quem o acompanha. "Treino livres quase todos os dias, às vezes o míster tem de mandar-me embora do treino para parar. Estou sempre a trabalhar esta situação, gosto de ver e aprender com o Juan [Mata]. É um especialista e ficamos muito tempo a treinar, também o Rashy [Rashford], o Alex [Telles] e o Fred, que também fica, mas é mais para se divertir (risos). Normalmente, a longa distância é mais para o Rashford. Para mim, e para o tipo de remate que tenho, mais perto da área é melhor", afirmou o médio português.