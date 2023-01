Butland tramado por 'tweet' de 2017: «Nunca irei para o United para ser número 2»

Esta sexta-feira apresentado como reforço do Manchester United, o guarda-redes Jack Butland 'saboreou' também ele a 'magia' que as redes sociais podem ter nestes períodos de mercado de transferências, especialmente quando alguém é perseguido por algo que disse no passado. No caso de Butland, em causa está um 'tweet' feito em 2017, onde garantia que nunca iria para os red devils para ser o número 2.Cinco anos e meio volvidos, aí está o momento em que uma publicação do passado morde o guardião. "Jack Butland, ponderarias mudar-te para o Manchester United? Aceitarias ser número 2 [da baliza]?", questionou um seguidor do guarda-redes, que na altura defendia as cores do Stoke City. Na resposta, Butland não teve dúvidas: "Nunca me mudaria para ser número 2".Escusado será diz que, depois de perceber que a publicação se tinha tornado viral, Jack Butland apressou-se a apagá-la. Mas de pouco valeu, já que a mesma foi recuperada e partilhada em várias páginas de fãs do Manchester United.