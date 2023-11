Candidato forte ao Puskás: o sensacional pontapé de bicicleta de Garnacho no Everton-Man. United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi com um sensacional pontapé de bicicleta, candidato ao prémio Puskás, que Alejandro Garnacho inaugurou este domingo o marcador no Everton-Manchester United . Aos 3 minutos, o argentino correspondeu da melhor maneira a um cruzamento de Diogo Dalot com um gesto para ver e rever e ainda festejou... à Cristiano Ronaldo.