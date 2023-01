Cantona e a saída de Ronaldo do Man. United: «Ainda não se apercebeu que não tem 25 anos»

Eric Cantona considera que o facto de Cristiano Ronaldo não aceitar a sua idade fez com que o craque português saísse antecipadamente do Manchester United.O francês, antiga glória dos red devils, explica em declarações ao 'Manchester Evening News' que CR7 está a ter dificuldades em perceber que tem quase 38 anos. "Há os que se retiram cedo, como eu, e os que decidem jogar até aos 40 anos. E nestes há dois tipos: os que querem jogar os jogos todos, porque pensam que ainda têm 25 anos, e os que se apercebem que já não têm 25 anos e que estão lá para ajudar os mais novos, sabendo que não podem jogar sempre."E prosseguiu: "Eles sabem que podem ajudar jogadores mais novos, como o Ibrahimovic faz no Milan, como fizeram o Ryan Giggs ou (Paolo) Maldini. Mas penso que o Ronaldo ainda não se apercebeu que não tem 25 anos. É mais velho e devia ter percebido que em vez de se mostrar insatisfeito por não jogar os jogos todos, devia ter dito 'ok, não tenho 25 anos, não posso jogar sempre, mas posso ajudar os mais novos e aceitar que esta é a minha situação'".Cantona, que se retirou aos 30 anos, considera que Ronaldo acabará por se conformar com este facto. "Isto é como tudo na vida, há pessoas que aceitam o envelhecimento, outras não. É preciso aceitá-lo em tudo o que se faz, não apenas no futebol. Eu não consigo correr como quando tinha 30 anos, tenho de aceitar isso. Tenho de aceitar que um dia vou morrer. É difícil, mas tem de ser. O fim da carreira é como morrer. Mas tens de fazer outra coisa, antes de morreres envelheces. Há coisas que já não se consegue fazer. Podes cantar ou representar até aos 80, mas para os futebolistas e para os desportistas, depois dos 30 ou dos 33 anos fisicamente as coisas tornam-se mais difíceis a cada dia que passa."