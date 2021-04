Cantona e o pontapé ao adepto do Crystal Palace: «Arrependo-me de não ter sido com mais força»

O pontapé que Eric Cantona deu ao adepto do Crystal Palace custou ao então jogador do Manchester United 9 meses de suspensão e 120 horas de serviço social. Foi a 25 de janeiro de 1995 e o francês não esquece. Nem perdoa.





Cantona, que saía do campo depois de ser expulso na segunda parte, perdeu a cabeça quando ouviu Matthew Simmonds dizer "volta para França com a p... da tua mãe, bastardo". O médio 'voou' para a bancada, atingindo o adepto com os pés."Insultaram-me milhares de vezes e nunca tinha reagido, mas às vezes sentes-te mais frágil", conta o antigo jogador, agora com 54 anos. "Arrependo-me de uma coisa, gostava de lhe ter dado um pontapé mais forte. Estive castigado 9 meses, queriam que eu fosse um exemplo", explica no filme 'The United Way'.Cantona aborda também a sua paixão pelo futebol. "Adorava. Amava sentir aquele fogo dentro de mim. Gostava da adrenalina. Joguei porque era o meu sonho desde criança. Mas quando esse sonho se tornou em rotina, parei. Queria ser fiel a mim mesmo, aos adeptos, a todos. Há tantas outras coisas para se fazer na vida... Não tive tempo a perder. Era a hora de passar o testemunho a próxima geração", explicou, sobre a sua retirada.