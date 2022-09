Carragher 'atira' com ironia: «Que será do Man. United sem os golos de Ronaldo...»

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, agora comentador televisivo, recorreu à ironia nas redes sociais para deixar uma 'farpa' a Cristiano Ronaldo depois da vitória do Manchester United diante do Arsenal."Que será do Manchester United sem os golos de Ronaldo", escreveu o antigo futebolista no Twitter.Recorde-se que o craque português tem começado os últimos encontros dos red devils no banco, circunstância que o treinador Erik ten Hag justifica com o facto de CR7 não ter feito a pré-época com a equipa.Na partida de ontem com os gunners, que os red devils venceram em Old Trafford por, Cristiano Ronaldo entrou aos 58 minutos para o lugar de Anthony, mas não marcou.