Carragher avisa: «Ronaldo pode resolver, mas também pode causar problemas a Solskjaer»

Jamie Carragher considera que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United pode resolver alguns problemas, mas também pode criar outros. O antigo jogador, que fez toda a carreira no Liverpool, antevê dores de cabeça para o treinador Ole Gunnar Solskjaer com a presença do português a Old Trafford.





"Depois da compreensível euforia que se gerou com Cristiano Ronaldo, o seu regresso pode resolver mas também causar problemas a Ole Gunnar Solskjaer. Aliás, pode ser uma contratação melhor para a Premier League do que para o Manchester United", escreveu Carragher na habitual crónica que assina no jornal 'Telegraph'."A questão central que se coloca é saber se a sua chegada os coloca perto de serem uma equipa para ganharem o título e a Liga dos Campeões outra vez. Não obstante os primeiros jogos, eu diria que não. A inevitável capacidade do Ronaldo para ganhar jogos vai tornar o United mais forte, mas a sua chegada por si só não vai tornar o United numa equipa vencedora, que imponha o seu jogo de forma distintiva, algo que eles ainda não têm", prosseguiu.O antigo jogador considerou que Manchester City, Chelsea e Liverpool têm um "estilo identificável já estabelecido", ao passo que os red devils são uma equipa de individualidades brilhantes, que precisam de se "moldar como coletivo".Carragher explicou também que a chegada de Ronaldo vai ter impacto noutros jogadores, mas não da forma positiva que se pensa. "O maior impacto vai ser no Jadon Sancho, que está agora a lutar com o Greenwood pela sua posição favorita, na direita", explicou. "Vai ter também consequências para o Pogba. Depois do início de época encorajador, no jogo da Champions já vimos os típicos problemas que marcaram a sua presença no Manchester United."E deixa mais questões: "Onde vai encaixar o Marcus Rashford quando regressar de lesão? E ainda há o Edinson Cavani, sobre quem Solskjaer falava na últimas conferência de imprensa..."