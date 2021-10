Carragher: «Manchester United tem medo de despedir Solskjaer e substitui-lo por alguém como Mourinho»

Jamie Carragher admite que sente pena pelo mau momento que Solskjaer vive no Manchester United. O antigo jogador do Liverpool e agora comentador desportivo, considera que está na altura de tomar uma medida, que poderá passar pela saída do treinador.





Após a vitória da sua antiga equipa, Liverpool, perante o Manchester United em pleno Old Trafford (), o ex-internacional inglês falou acerca da possibilidade da direção dos red devils querer despedir Solskjaer mas ao mesmo tempo ter receio de contratar um substituto que não esteja à altura das expectativas, tal como aconteceu com Van Gaal e Mourinho."Eles [Man. United] estão cheios de medo de mudar. Têm medo de trazer alguém, tal como fizeram com Van Gaal e Mourinho, que não seja um 'homem do Manchester United'", afirmou Carragher."Na minha opinião, para a direção do Manchester United, este não é o momento de se fazerem de fortes, acho que realmente é o momento de entrar em pânico. O que é que se deve fazer? Não se quer voltar a ter alguém que faz as coisas apenas à sua maneira", acrescentou.António Conte, ex-técnico do Chelsea, tem sido associado ao clube de Old Trafford como possível substituto do norueguês, porém várias pessoas já mostraram ser contra, devido ao estilo defensivo característico do técnico italiano. Inclusive, Peter Schmeichel, antigo guardião dinamarquês e lenda do Manchester United, também já veio a público dizer que não considera Conte a melhor opção para o clube."Já se tentou fazer. Trazer os chamados ‘treinadores com um grande nome’. Mas depois não têm o mesmo cuidado e atenção ao detalhe, à juventude desenvolvida no clube, etc. Não têm o ADN do clube, tal como o Ole [Solskjaer] tem", explicou.Carragher também admitiu que Solskjaer fez um bom trabalho no Manchester United desde que se tornou técnico dos red devils em 2018, porém considerou que o norueguês não é a pessoa certa para levar a equipa ao próximo nível."Não estou a ser irónico, eu realmente acho que Solskjaer fez um bom trabalho até agora. Mas neste momento, para fazer frente a Klopp, Guardiola, Tuchel, Liverpool, Man. City ou Chelsea, eles precisam de um melhor treinador", concluiu o ex-defesa.