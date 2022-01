Casa de Lindelöf assaltada em Manchester: mulher agarrou nos dois filhos e escondeu-se

A casa de Victor Lindelöf em Manchester foi assaltada na última quarta-feira, quando o jogador disputava pelos red devils o encontro da Premier League diante do Brentford (3-1). Segundo um comunicado do clube, "a família, que se encontrava na residência, não sofreu ferimentos, mas ficou muito abalada".O defesa sueco tomou conhecimento do sucedido depois do encontro e no Instagram a mulher do ex-jogador do Benfica, Maja, deu mais detalhes sobre o que aconteceu. "Durante o jogo do Victor, na última quarta-feira à noite, entraram na nossa casa em Manchester. Eu estava sozinha com as duas crianças, conseguimos esconder-nos e trancar-nos num quarto, antes de eles entrarem na nossa casa. Estamos bem, dadas as circunstâncias, mas foi uma experiência muito traumática e assustadora, tanto para mim como para os meus filhos. Estamos agora na Suécia e vamos passar algum tempo com as nossas famílias."Lindelöf vai assim falhar o jogo de amanhã com o West Ham, conforme contou o treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, em conferência de imprensa. "Falei com ele durante uns 20 ou 25 minutos. Contou-me o que aconteceu, foi um acontecimento muito traumático para a mulher dele e para o menino de 3 anos. Disse-me que agora precisa de estar em casa, não quer deixar a mulher e a família sozinhos, o que entendo, pois sou pai de dois filhos. Acordámos que não treinaria hoje nem estará no jogo de amanhã."