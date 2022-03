Casa de Pogba assaltada durante jogo do Man. United: filhos do francês estavam a dormir

Paul Pogba foi vítima de um assalto na terça-feira, enquanto jogava pelo Man. United diante do At. Madrid, isto numa altura na qual os seus filhos estavam na cama a dormir. A informação foi partilhada pelo jogador francês no Twitter, numa publicação na qual ofereceu uma recompensa para quem der alguma pista sobre o assalto.

"Na noite passada, o pior pesadelo aconteceu quando a nossa casa foi assaltada enquanto os nossos bebés dormiam no quarto.