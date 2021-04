Casa do vice-presidente do Man. United atacada por adeptos

Alguns manifestantes mascarados atacaram a casa do vice-presidente do Manchester United, Ed Woodward, na semana passada, avança a 'Sky Sports'. O ataque terá ocorrido depois de um grupo de adeptos dos red devils ter bloqueado a entrada do centro de treinos da equipa de Manchester em Carrington, em forma de protesto contra a participação na Superliga e exigindo a saída da família Glazer, a proprietária do clube.





Segundo o referido jornal, os portões da propriedade sedeada em Cheshire foram danificados durante este ataque. Ninguém se encontrava dentro da mesma, pelo que não houve outros danos a registar. Também a polícia não foi chamada a intervir.Esta é a segunda vez em pouco mais de um ano que a casa de Ed Woodward, de 49 anos, é alvo de ataques dos fãs do Man. United. A última vez, aconteceu em janeiro de 2020, quando um grupo de adeptos escreveram nas paredes da propriedade e ainda atiraram tochas para dentro da mesma.