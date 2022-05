Cavani e a chegada de Ronaldo ao United: «Se tivesse sido uma semana antes tinha pedido para sair»

Edinson Cavani revelou, em entrevista ao programa 'Bola da Vez' da ESPN, o que pensou quando o Manchester United garantiu a contratação de Cristiano Ronaldo em agosto de 2021, frisando que na altura achou o negócio positivo para o clube."Dizendo a verdade, no momento em que aconteceu achei bom que o Man. United contratasse o Cristiano. Mas conhecendo o mundo do futebol como conheço atualmente, a primeira coisa que fiz foi ligar ao meu irmão [e empresário] e dizer: 'Fernando, se isto tivesse acontecido há uma semana [CR7 chegou no último dia de mercado], tinha-te pedido para ir para outro clube", começou por dizer o avançado uruguaio.E prosseguiu: "Não é que eu não quisesse jogar com o Cristiano Ronaldo. Tive a oportunidade de o conhecer. É um grande profissional, com os seus objetivos, e isso é perfeito para os desportistas. Mas conhecendo o futebol como conheço... foi por isso que falei com o meu irmão".'El Matador', como é conhecido entre os adeptos celestes, lamentou as lesões que o têm atormentado nos últimos tempos e comentou os rumores que o foram ligando a outros clubes. "Vivi situações difíceis, diferentes das que enfrentei o ano passado. Para mim, não há segredos no futebol, já foi tudo inventado. Tenho uma visão que ninguém vai mudar", rematou.