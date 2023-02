Horas após ser confirmada a proposta multimilionária de Jassim Bin Hamad Al Thani, sheik do Qatar, para a compra do Manchester United, a 'Sky News' avança esta sexta-feira com mais uma proposta apresentada pelo clube de Manchester. Trata-se de uma proposta do bilionário inglês Jim Ratcliffe, CEO da INEOS, que até meados de 2018 era considerado a pessoa mais rica do Reino Unido.A mesma fonte não avançou com detalhes da proposta de Jim Ratcliffe que, para além de ser CEO da INEOS, é também dono do OGC Nice, de França.De acordo com a 'Sky News', para além das propostas do sheik do Qatar e do bilionário inglês Jim Ratcliffe, existe também a possibilidade de um fundo norte-americano e de um saudita estarem dispostos a avançar com uma proposta formal para a compra do clube. Ainda assim, das quatro possibilidades em cima da mesa, a 'Sky News' avança que apenas o fundo saudita terá a capacidade para realizar a compre dos red devils sem a necessidade de dinheiro emprestado.