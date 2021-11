Chegada do novo treinador ao Man. United pode levar Ronaldo a ter de deixar super-carros em casa

A imprensa inglesa revela esta terça-feira que, com a chegada do treinador alemão Ralf Rangnick ao Manchester United, Cristiano Ronaldo pode ser forçado a deixar os seus super-carros em casa.O internacional português tem uma invejável coleção de bólides - o Bentley Flying Spur, avaliado em quase 300 mil euros, foi a mais recente aquisição -, com os quais deslumbra os adeptos que o veem chegar ao treino, mas isso pode acabar com a entrada do técnico germânico no clube.É que quando era treinador do Leipzig, Rangnick obrigou os jogadores a usar nos dias de trabalho - treinos e jogos - apenas os carros da marca que patrocinava o clube.Se implementar as mesmas regras no Manchester United, os jogadores terão de deixar os Aston Martins, Lamborghinis, Mercedes e Range Rovers em casa, para se apresentarem em Old Trafford ao volante de carros da Chevrolet, a marca que, apesar de ter deixado as camisolas dos red devils, continua a ser patrocinadora oficial do clube.