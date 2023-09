«Com regresso de Ronaldo houve uma luta de poder no Man. United»: Carragher analisa queda de Maguire

Harry Maguire tornou-se num jogador mal-amado no Manchester United (e na seleção inglesa...) e Jamie Carragher considera que Cristiano Ronaldo pode ser um dos 'culpados'. O antigo jogador, agora comentador, considerou numa crónica no jornal 'The Telegraph' que a descida do defesa de 30 anos aos infernos começou depois de ter travado uma luta de poder com o craque português no balneário de Old Trafford.Maguire chegou ao United em 2019 com estatuto de estrela, pois o clube acabava de pagar 87 milhões de euros ao Leicester pelo seu passe, tornando-o o defesa mais caro da história. Mas nos últimos anos as coisas não lhe correram bem. Perdeu a braçadeira de capitão nos red devils, no verão chegou a falar-se numa possível transferência e agora não tem estado entre as primeiras escolhas do treinador Erik ten Hag. Na seleção, Gareth Southgate continua a apoiá-lo, mas no último jogo, com a Escócia, fez um autogolo, o que fez aumentar ainda mais o nível das críticas, ao ponto de ter sido publicamente defendido... pela mãe."Com o regresso de Ronaldo houve uma luta de poder no balneário do Manchester United. Foi aí que começou a queda de Maguire", explicou Carragher. No ano passado corriam notícias de que Ronaldo considerava que devia ser capitão.Carragher explica que é "inviável para um defesa ir ao Europeu sem jogar de forma regular no seu clube nos últimos dois anos".E deixa um recado a Gareth Southgate: "Não vejo como colocá-lo continuamente naquele patamar, sem jogar regulamente, possa ajudá-lo a regressar ao nível que já teve. Isto tem de parar, para o próprio bem do Maguire."