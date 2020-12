«Continua a ser um herói»: imprensa inglesa elogia exibição de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes voltou este sábado a comandar a equipa do Manchester United com mais uma grande exibição individual, mas que se revelou insuficiente para os red devils vencerem. O internacional português marcou e assistiu Rashford no empate (2-2) em Leicester e, mesmo tendo facilitado no lance do primeiro golo dos foxes, o camisola '18' do United volta a receber elogias da imprensa britânica.





Bruno Fernandes assistiu e Rashford deu vantagem ao Man. United frente ao Leicester Bruno Fernandes assistiu e Rashford deu vantagem ao Man. United frente ao Leicester

Defesa do Man. United facilitou e Harvey Barnes empatou o jogo neste belo remate Defesa do Man. United facilitou e Harvey Barnes empatou o jogo neste belo remate

"De hábil com o primeiro golo a louco para permitir o empate. Rejeitou um cabeceamento livre para fazer o 2-1, mas corrigiu o problema colocando o United novamente na frente.""Num erro raro, Fernandes perdeu a bola no seu próprio meio-campo para Wilfred N'Didi. Maddison ajudou e passou a Barnes que, com um remate de pé esquerdo e de fora da área, fez o empate [1-1].""Bruno Fernandes continua a ser um herói. Não fez o seu melhor jogo contra o Leicester, mas provou a sua classe aos 79 minutos, cruzando o seu remate para longe de Kasper Schmeichel. Fernandes foi o vilão nas redes sociais após cometer um erro no lance que originou o golo de Barnes, mas o jogador de 26 anos mostrou o seu grande caráter ao reagir e ainda conseguir marcar um golo."