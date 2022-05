Corte salarial no plantel do Man. United: ingleses avançam com descida de 25% nos salários

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester United não vai disputar a Champions na próxima época e, segundo o ‘Daily Mail’, equaciona fazer um corte salarial no plantel. A ‘facada’ não será meiga: 25 por cento do valor do salário. O tabloide inglês refere, por exemplo, que Ronaldo veria o ordenado semanal diminuir de 450 mil euros para 337 mil.

O vínculo do CR7 é válido até 30 de junho de 2023, mas a imprensa britânica mantém a dúvida quanto à sua continuidade. Porquê? Porque o Man. United não vai competir na Liga dos Campeões! O ‘The Sun’ refere que Cristiano terá dito aos companheiros que não fecha a porta à permanência... dependendo do projeto que Ten Hag, novo treinador dos red devils, tenha em relação a ele. Glória do clube, Beckham pede-lhe que fique. “Fazer o que ele faz aos 37 anos é realmente incrível. Tenho a esperança de que continue mais um ano ou dois. Seria importante para os adeptos”, sublinha o antigo médio dos red devils. * N.P.