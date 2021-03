«Dormes com a tua mulher ou com uma bola?»: a pergunta que Bruno Fernandes ouvia de Peseiro

Gonçalo Paciência e José Peseiro atenderam ao pedido feito por um jornalista da BBC e comentaram o impacto que Bruno Fernandes teve no futebol do Manchester United desde a sua chegada à Premier League.





"Bruno Fernandes não era o mesmo [jogador] que é agora, mas sempre deu a sensação de ter algo de especial. Jogava a central, extremo, médio... jogava bem em todas as posições e isso levava-te a pensar que ele poderia vir a ser alguém especial. Como amigo, sabia que ia chegar a este nível. Ele sempre pensou que era o melhor e que pode almejar as coisas e essa é uma das diferenças entre ele e os outros futebolistas: a sua mentalidade", começou por dizer o atual avançado dos alemães do Schalke 04.

Para o ex-avançado de FC Porto e Eintracht Frankfurt, é "incrível" tudo aquilo que Bruno Fernandes tem feito no campeonato inglês, somando números que "nem sequer Cristiano Ronaldo conseguiu" fazer (40 participações diretas em golos nos primeiros 40 jogos pelo Manchester United).

"Nem sequer Cristiano Ronaldo conseguiu fazê-lo, até ele precisou de mais tempo. Toda a gente deveria estar orgulhosa de Bruno Fernandes, não o digo só como amigo, digo como português e como um apaixonado pelo futebol. É incrível chegar à Premier League vindo de Portugal, com a diferença que existe [entre os dois campeonatos], e fazer o que tem feito. É uma loucura", atirou.



Já José Peseiro, atual selecionador da Venezuela e ex-técnico do Sporting, deixou uma pergunta 'curiosa' que costumava fazer, em tom de brincadeira, ao internacional português quando o orientou no Sporting. "Eu costumava perguntar-lhe: 'Mas afinal tu dormes com a tua mulher ou dormes com uma bola?'", disse o selecionador da Venezuela, em declarações à BBC.