Craques do United queixam-se de equipamento apertado e adeptos desesperam: «Este clube é uma anedota»

O jornal inglês 'Daily Mail' avança esta quarta-feira que os jogadores do Manchester United têm jogado com réplicas do equipamento que lhes foi entregue pela Adidas no início da época (vendidas a um preço mais acessível nas lojas do clube), depois de se terem queixado de algumas peças 'originais' serem demasiado apertadas. A marca alemã estará, segundo o mesmo jornal, a tentar resolver o problema.Os jogadores de campo deixaram de usar as meias oficiais logo a partir do segundo jogo da época e Andre Onana, o guarda-redes que os red devils contrataram no verão ao Inter, queixou-se da camisola.De facto, o jogador camaronês pediu que lhe mudassem a camisola, que achou logo muito apertada. Onana tem uma estrutura mais larga do que David de Gea, que na época passada dizia que a camisola era... demasiado larga. Parece que a Adidas mandou para Old Trafford a camisola do guarda-redes com as medidas do espanhol e Onana anda agora a jogar com uma réplica.Os restantes não gostam das meias, que dizem ser muito apertadas na zona dos gémeos. Alguns chegaram a abrir buracos, mas depois todos optaram - como Onana - pelas réplicas, mais largueironas, que são vendidas a um preço mais acessível do que as oficiais nas lojas do Manchester United.Os adeptos é que estão a perder a paciência e nas redes sociais - num levantamento feito pelo 'The Sun' - exasperam com estes 'fait-divers', quando a equipa está no 8.º lugar na Premier League."F...-se, o nosso clube é uma confusão", escreveu um. "Já culpámos o VAR. Os árbitros. O calendário. Os donos. O estádio. A única coisa que faltava era o equipamento e... cá estamos", atirou outro."Que desgraça de clube, do topo às meias", considerou um terceiro. "Tornámo-nos numa anedota. O que é isto que estou a ler?"