Cristiano Ronaldo fora da lista de convocados do Man. United para particular com Atlético Madrid

Cristiano Ronaldo não integra a lista de convocados do Manchester United para o particular com o Atlético Madrid, divulgada esta sexta-feira pelo clube inglês. O futuro do internacional português, recorde-se, continua incerto.Em sentido contrário, Bruno Fernandes e Diogo Dalot estão entre as escolhas de Ten Hag para o encontro marcado para este sábado, às 12h45, em Oslo.Do lado do Atlético Madrid, João Félix consta na lista divulgada pelo emblema da capital espanhola, assim como Marcos Paulo, avançado luso-brasileiro que esteve emprestado ao Famalicão na última temporada.Guarda-redes: David De Gea, Tom Heaton, Matej Kovar;Defesas: Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Alex Telles;Médios: Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek;Avançados: Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho;Guarda-redes: Grbic, Oblak, Gomis;Defesas: Giménez, Savic, Molina, Reinildo, Díez, Marco;Médios: Kondogbia, De Paul, Koke, Lemar, Llorente, Saúl, Witsel, Carrasco, Wass, Marcos Paulo, Carlos Martín;Avançados: Griezmann, João Félix, Cunha, Correa, Morata;