Cristiano Ronaldo advertido pela polícia devido a incidente com criança

Cristiano Ronaldo terá sido alvo de uma advertência por parte das autoridades de Merseyside, na sequência do incidente em que se viu envolvido em abril passado, quando após o duelo com o Everton destruiu o telemóvel de uma criança de 14 anos, num gesto de frustração."Podemos confirmar que um homem de 37 anos se apresentou voluntariamente e foi entrevistado relativamente à alegação de uma agressão e dano criminoso. A alegação diz respeito a um incidente após o Everton-Man. United, disputado em Goodison Park, no sábado 9 de abril. A situação foi resolvida com uma advertência condicional. O assunto está encerrado", podia ler-se no comunicado emitido pela polícia de Merseyside, segundo adianta o 'Mirror'. De acordo com o mesmo título, Ronaldo terá aceite pagar uma compensação ao jovem em causa, que padece de autismo.Na altura, recorde-se, CR7 pediu desculpas pelo sucedido , algo que a mãe da criança não aceitou