Cristiano Ronaldo afastado pelo Man. United do jogo com o Chelsea

Decisão radical. O Manchester United anunciou em comunicado que Cristiano Ronaldo foi afastado do grupo que prepara o jogo de sábado diante do Chelsea, isto depois de na véspera ter deixado o banco de suplentes antes do final da partida com o Tottenham e, segundo o 'Daily Mail', ter recusado entrar nessa partida "Cristiano não fará parte do plantel para o jogo de sábado com o Chelsea. O resto do plantel está totalmente focado na preparação dessa partida", diz o comunicado do Man. United, citado pela imprensa inglesa, naquela que, ao que tudo indica, terá sido uma decisão tomada pelo próprio Erik ten Hag - o técnico tinha dito na véspera que iria lidar com a situação durante o dia de hoje - e que terá sido "apoiada pela hierarquia do clube".Segundo o 'The Guardian', a ação de quarta-feira terá sido a gota de água para o técnico holandês, juntando-se ao alegado mal-estar entre CR7 e vários elementos da equipa de Ten Hag, com os quais o português "mantém a comunicação no mínimo". Agora, escreve o mesmo jornal, o treinador dos red devils abre a porta à saída do avançado no mercado de janeiro, ainda que haja dúvidas quanto à possibilidade de um clube avançar para a contratação, especialmente por conta do salário milionário que este aufere - 2,3 milhões de euros mensais.