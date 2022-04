Cristiano Ronaldo após novo hattrick: «Conquistas individuais só valem a pena quando ajudam o coletivo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo marcou três golos na vitória caseira (3-2) do Manchester United sobre o Norwich, voltando a ser figura nos red devils. Após a partida, o craque português destacou a importância do seu feito no âmbito coletivo."Muito feliz por esta vitória e pelo regresso aos triunfos na Premier League. Como disse anteriormente, conquistas individuais só valem a pena quando ajudam aos objetivos coletivos, por isso o 60.º hat trick da minha carreira [n.d.r.: 50 jogos com três golos, mais oito com 4 golos e dois com 5 golos] ganha importância por ter valido três pontos à equipa. Muito bem, rapazes. Grande esforço de todos. Não desistimos, vamos lutar até ao fim", referiu CR7 no Instagram.