«Cristiano Ronaldo arruinou o trabalho de Solskjaer»

Paul Merson, ex-internacional inglês e antiga lenda do Arsenal, considerou à 'Sky Sports' que a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United arruinou todo o trabalho de Solskjaer na equipa."Tenho pena pelo Solskjaer porque era evidente que ele tinha um plano bem definido para a equipa desde o final da época passada, quando foram segundos. No verão garantiram o [Jadon] Sancho e via-se o que ele queria: o Sancho que um lado, o Rashford do outro, com o Cavani a recolher as sobras, o Greenwood e integrar-se na equipa... Juventude, velocidade e muita energia", explicou Merson.Mas depois, na opinião do antigo futebolista inglês, algo mudou. "No último dia de mercado chega o Cristiano Ronaldo e esse facto arruinou tudo. Perdeu-se tudo. Com Ronaldo já não se pode jogar em contra-ataque. Esta época o Bruno [Fernandes] apenas tocou na bola. Não me interpretem mal, o Ronaldo é um dos melhores jogadores do Mundo, mas é um calcanhar de Aquiles para a equipa."E prosseguiu: "Foi uma bola de neve para o Solskjaer. Ele tinha um plano e a a chegada do Ronaldo obrigou-o a atirá-lo pela janela, mesmo antes de a época começar. Eles apenas contrataram o Ronaldo porque ouviram dizer que o Manchester City o queria. O Manchester United não telefonou para a Juventus a perguntar se o Ronaldo estava disponível porque ele era o que faltava para o United ganhar a Premier League. Não é. Eles pensaram 'não podemos deixá-lo ir para o City, já é mau o suficiente eles terminarem todos os anos a liga acima de nós'."