Cristiano Ronaldo deixa garantia no regresso a Old Trafford: «Não vim cá para passar férias»

Cristiano Ronaldo já voltou a pisar o relvado de Old Trafford e foi de lá, em cima do tapete verde que durante largos anos se lançou para uma carreira de ouro, que deu a primeira grande entrevista ao site oficial do Manchester United, agora como jogador dos red devils. Com Wes Brown como entrevistador (um ex-colega de equipa), CR7 lembrou os bons anos que passou em Old Trafford, mas deixou claro que não vai a Manchester passear.





"É por isto que estou aqui. Não vim cá para passar férias. Como disse, o passado foi bom, ganhámos coisas importantes e já vesti esta camisola há muitos anos, mas estou aqui para ganhar de novo. Sinto-me capaz, eu e os meus colegas. Estou pronto, estou pronto. É uma boa oportunidade para mim, para os adeptos, para o clube, para darmos o passo em frente. Sinto-me preparado e creio que seria algo grandioso nos próximos três ou quatro anos", disse o português.