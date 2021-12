Cristiano Ronaldo despede-se de Michael Carrick: «Nada é impossível para ele»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida a Michael Carrick, o treinador que assumiu interinamente o comando do Manchester United depois da saída de Ole Gunnar Solskjaer e que ontem, frente ao Arsenal, fez o seu último jogo."O Michael Carrick foi um grande jogador e pode tornar-se num grande treinador também. Nada é impossível para ele. Pessoalmente, estou orgulhoso por ter jogado com ele ao meu lado e de o ter tido como treinador no nosso banco. Mas agora é tempo de o mister Ralf Rangnick assumir o comando. Vamos começar!", escreveu o internacional português.