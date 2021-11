Cristiano Ronaldo despede-se de Solskjaer: «Um ser humano excecional»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo deixou esta segunda-feira uma mensagem de despedida a Ole Gunnar Solskjaer, o treinador que ontem foi formalmente despedido pelo Manchester United."Ele era o meu avançado quando eu vim para Old Trafford pela primeira vez e tem sido o meu treinador desde que voltei para o Manchester United. Mas acima de tudo, o Ole é um ser humano excecional. Desejo-lhe o melhor para a sua vida. Boa sorte, meu amigo! Mereces!", escreveu o craque português nas redes sociais.O treinador noruguês, que jogou com CR7 nos red devils, não resistiu aos maus resultados e ade sábado com o Watford foi a gota de água.