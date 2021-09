Cristiano Ronaldo e a estreia pelo Manchester United: «Vou pressionar o Solskjaer para ser titular»

Cristiano Ronaldo voltou a pisar o relvado de Old Trafford esta quinta-feira. Ao lado de Wes Brown, o craque português recordou os tempos que passou no Teatro dos Sonhos na primeira grande entrevista que concedeu ao site do Manchester United. Para além de garantir que não regressou a Manchester para passear , CR7 lembrou ainda a receção que teve quando voltou a aterrar em solo inglês.





"É uma sensação boa. Sei que as pessoas aqui são diferentes. Desde que cheguei ao aeroporto no primeiro dia, senti a emoção das pessoas. Não é porque sou um jogador do Manchester: viram-me crescer aqui desde os 18 anos, com a minha paixão e tudo. Sinto-me muito emocionado, com vontade. Sinto-me bem e com boa energia", referiu, mostrando estar a par da atmosfera que se viveu no último encontro dos red devils antes da pausa para os compromissos das seleções, quando os adeptos gritaram pelo seu nome ao longo da partida com o Wolverhampton."Pois é, o Bruno disse-me", revelou, entre risos.É já sábado que Cristiano Ronaldo se pode estrear com camisola do Manchester United, depois do regresso, ainda assim admite que a ansiedade e os nervos vão ser os mesmos da primeira vez que a vestiu. "Não esperava começar ou mesmo entrar no jogo [em 2003], por isso estava super nervoso. Claro que vou ficar nervoso no sábado, mas estou mais maduro, mais experiente e vou estar preparado", frisou, antes de atirar com boa disposição: "Vou pressionar o Ole [Gunnar Solskjaer] para começar no onze inicial. Estou pronto!".