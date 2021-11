Cristiano Ronaldo e Fred apanham multas de estacionamento durante almoço do Manchester United

Dois dias após o empate com a Atalanta para a Liga dos Campeões e na antevéspera do dérbi frente ao Manchester City, o plantel do Manchester United reuniu-se esta quinta-feira num almoço organizado pelo treinador Ole Gunnar Solskjaer - que também marcou presença - com o objetivo de fortalecer o espírito do grupo numa fase crucial da época para os red devils. Mas o convívio terminou com um percalço.

Segundo a imprensa britânica, CR7 apanhou uma multa de estacionamento por ter deixado o seu Range Rover indevidamente parado em frente ao restaurante italiano em Hale (Altrincham), onde os craques dos red devils se juntaram. Ao sair do espaço, o internacional português foi surpreendido com o sempre indesejado 'ticket' da multa no pára-brisas do carro. Mas não foi o único. De acordo com o 'The Sun' e o 'Daily Mail', também o médio brasileiro Fred, que estacionou o seu Bentley mesmo à frente do carro de Cristiano Ronaldo, recebeu um 'presente' da polícia.



Apesar da multa, Cristiano Ronaldo mostrou satisfação com o almoço e deu conta disso mesmo através das redes sociais, tendo publicado uma 'Storie' no seu Instagram com uma fotografia de grupo. Refira-se ainda que o dérbi da cidade de Manchester, a contar para a 11ª jornada da Premier League, está marcado para as 12h30 de sábado, em Old Trafford.