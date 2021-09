Cristiano Ronaldo: «É por isto que Old Trafford é conhecido como o Teatro dos Sonhos»

Através das redes sociais, Cristiano Ronaldo já reagiu ao regresso de sonho ao Manchester United, com um bis diante do Newcastle, num encontro no qual os red devils venceram por 4-1.





"O meu regresso a Old Trafford foi apenas uma pequena lembrança da razão pela qual este estádio é conhecido como o Teatro dos Sonhos. Para mim sempre foi um lugar mágico, onde podes atingir tudo aquilo a que te propões. Juntamente com os meus colegas e com o apoio fantástico que sempre recebemos das bancadas, encaramos o que aí vem com confiança e otimismo de que iremos celebrar todos juntos no final. Orgulhoso por estar de volta ao Man. United e a jogar na Premier League, mas acima de tudo feliz de ajudar a equipa! Vamos, Diabos!", escreveu o português.