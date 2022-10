Cristiano Ronaldo enfrenta multa milionária, avança o 'Daily Star'

Além de ter sido afastado do plantel do Manchester United até, pelo menos, ao jogo com o Chelsea, Cristiano Ronaldo poderá também ser alvo de uma pesada multa por parte dos responsáveis dos red devils. Segundo adianta o 'Daily Star', em cima da mesa estará uma sanção monetária na ordem do milhão de libras (1,15 milhões de euros) correspondentes a duas semanas do salário que o avançado aufere.Além dessa punição, Erik ten Hag terá exigido a Cristiano Ronaldo que peça desculpas aos seus colegas de equipa pelas suas ações no final do jogo com o Tottenham.