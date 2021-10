Cristiano Ronaldo entre... os candidatos a suceder Solskjaer como treinador do Man. United

A goleada sofrida pelo Manchester United na receção ao Liverpool na última jornada da Premier League poderá ter sido a última gota de água de um copo que há muito vinha a encher. Desde então, Ole Gunnar Solskjaer, treinador que atualmente lidera os red devils, é apontado à saída na generalidade dos meios desportivos ingleses, que têm procurado uma possível sucessão ao antigo jogador do Manchester United.

O tema 'Ole Gunnar Solskjaer' vai além-fronteiras e há até casas de apostas que apontam já possíveis sucessores ao norueguês. Entre elas está... Cristiano Ronaldo. De acordo com a 'Paddy Power', uma casa de apostas online irlandesa, apesar de o avançado internacional português ainda estar longe da sua aposentadoria, os apostadores colocam-no como o sétimo favorito a render Ole Gunnar Solskjaer. À frente de Cristiano Ronaldo estão apenas Antonio Conte (sem clube), Brendan Rodgers (Leicester), Zinedine Zidane (sem clube), Erik ten Hag (Ajax), Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) e Graham Potter (Brighton), por ordem de probabilidades.

Ralf Rangnick (Lokomotiv Moscovo), Lucien Favre (sem clube), Julian Nagelsmann (Bayern Munique), Massimiano Allegri (Juventus), Leonardo Jardim (Al Hilal), Thomas Tuchel (Chelsea), Rafa Benítez (Everton), Michael Carrick (antigo jogador do Manchester United), Luis Enrique (selecionador da Espanha), Darren Fletcher (antigo jogador do Manchester United) e Laurent Blanc (Al-Rayyan) são os nomes que também estão entre as possibilidades.