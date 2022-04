Cristiano Ronaldo esteve hoje no centro de treinos do Manchester United

BREAKING: Cristiano Ronaldo telah kembali berlatih hari ini pasca kematian anaknya awal pekan ini.



Cristiano Ronaldo esteve esta quarta-feira em Carrington, o centro de treinos do Manchester United.A imprensa inglesa noticia que o craque português foi visto a sair das instalações, sentado no banco de trás de um Mercedes.Recorde-se que Ronaldo não integrou o, depois de na véspera ter revelado que Georgina Rodríguez perdeu um dos gémeos no parto.O jogador português acabou por receber uma grande onda de solidariedade por parte dos adeptos das duas equipas presentes em Anfield, que ao minuto 7 do encontro se uniram num forte aplauso a CR7.