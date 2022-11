Cristiano Ronaldo falha jogo com o Aston Villa "por doença"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo falhou o jogo do Manchester United com o Aston Villa "por motivo de doença", explicou Ten Hag, ao ser questionado sobre a ausência do internacional português, sem especificar a natureza do problema nem se vai recuperar a tempo do duelo com o Fulham, marcado para domingo.O treinador dos red devils acrescentou que "é difícil dizer" se estará apto até lá.Cristiano Ronaldo é um dos 26 convocados de Fernando Santos para o Mundial'2022 e logo depois de ser divulgada a lista deixou uma mensagem nas redes sociais."Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!", escreveu.