Cristiano Ronaldo falha jogo com o Chelsea mas deixa mensagem de apoio à equipa

Cristiano Ronaldo não vai estar no jogo desta tarde com o Chelsea, mas mesmo assim deixou nas redes sociais uma mensagem de incentivo à equipa do Manchester United."Vamos, Manchester United!", escreveu o jogador português nas stories do Instagram.Recorde-se que Ronaldo vai falhar a deslocação a Stamford Bridge por decisão do clube e do treinador, Erik ten Hag.O jogador recusou-se a entrar em campo nos últimos minutos do encontro com o Tottenham, na última quarta-feira, acabando por recolher aos balneários em Old Trafford antes de o jogo acabar.O Chelsea-Manchester United tem início marcado para as 17h30.