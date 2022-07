Cristiano Ronaldo falhou jogo de preparação à porta fechada do Manchester United

O Manchester United disputou esta tarde um encontro de preparação diante do Wrexham, jogado à porta fechada no centro de treinos de Carrington, no qual Cristiano Ronaldo não foi opção, segundo revela o 'The Telegraph'. Pelo contrário, o argentino Lisandro Martínez, que apenas foi oficializado como reforço pouco depois das 13 horas, e Christian Eriksen, apenas com um treino com os colegas, foram opções para Erik ten Hag.Diante de uma equipa da National League, o quinto escalão do futebol inglês, os red devils venceram por 4-1, com um dos golos a ser precisamente da autoria de Christian Eriksen. Além do dinamarquês marcaram Amad Diallo, Alejandro Garnacho e Alex Telles.Quanto a Cristiano Ronaldo, seguiu o jogo como espectador, na companhia de Bruno Fernandes e Marcus Rashford. O português, como se sabe, regressou a Manchester na terça-feira, tendo mantido uma reunião na qual o seu futuro ficou ainda por decidir . Isso deixa não só a sua continuidade em dúvida, como também a utilização nos próximos duelos de preparação, diante do At. Madrid (no sábado) e Rayo Vallecano (no domingo).