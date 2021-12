Cristiano Ronaldo: «Foco já está no próximo jogo. Não há tempo para celebrar!»

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Com dois golos, Cristiano Ronaldo foi uma vez mais herói na vitória do Manchester United , ajudando de forma decisiva num triunfo por 3-2 sobre o Arsenal. Nas redes sociais, o avançado português assumiu que o triunfo foi importante, mas garante que a equipa já está de olhos postos no que aí vem."O nosso foco já está no próximo jogo. Não há tempo para celebrar! A vitória de hoje foi muito importante para voltar ao caminho certo, mas ainda há muito pela frente até chegarmos ao nosso destino. Parabéns aos meus colegas de equipa pela grande espírito de hoje! E muito obrigado aos adeptos, não teríamos conseguido sem a vossa ajuda", escreveu o jogador português, numa publicação que já mereceu comentários de Vinícius Jr., Iker Casillas e Marcelo.