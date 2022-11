Cristiano Ronaldo foi a 4.ª escolha de Ten Hag para envergar a braçadeira de capitão do United

Cristiano Ronaldo usou a braçadeira de capitão do Manchester United este domingo na derrota (1-3) frente ao Aston Villa, num encontro em que o avançado internacional português ficou em branco e até se envolveu numa 'briga' com Tyrone Mings.

No final do encontro, em declarações citadas pelo 'Mirror', o técnico holandês explicou que o luso, que normalmente enverga a braçadeira de capitão da Seleção Nacional, é atualmente a quarta opção para desempenhar essa função em campo, enumerando as razões. "O nosso capitão, Harry Maguire, estava no banco, então sobraria para o David de Gea que também é um dos nossos líderes mas está muito longe dos companheiros no relvado. Depois, Casemiro é um líder natural, mas ainda não fala um inglês perfeito, então o Cristiano Ronaldo foi o nosso líder", justificou.